بالصور.. "حماس" تلتقي "فتح" في بيروت.. تأكيد على تفعيل العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات



وحول الوضع الفلسطيني في لبنان، أكد المجتمعون حرصهم على أمن المخيمات واستقرارها، والعمل على التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني، مطالبين وكالة الأونروا للقيام بمهامها كاملة لا سيّما على الصعيد الصحي والاجتماعي والتربوي.



كما شدد المجتمعون على حرصهم على تعزيز العمل المشترك، من أجل مصلحة شعبنا الفلسطيني في لبنان، والعمل الجاد والدؤوب للتخفيف من المعاناة الملقاة على شعبنا جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان. كما أكدوا على تعزيز وتمتين العلاقة الثنائية لما فيه مصلحة شعبنا والأشقاء في لبنان.

















رام الله - دنيا الوطنالتقى وفدٌ مركزي من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان، بحضور عضوي المكتب السياسي لحركة أمل، الحاج "محمد الجباوي"، والمهندس "بسام كجك"، حيث ناقش المجتمعون آخر تطورات القضية الفلسطينية، موجهين التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد الذي يواجه كافة التحديات التي تعصف بالقضية المركزية للأمة.وحضر اللقاء عن حركة حماس، ممثلها في لبنان الدكتور "أحمد عبد الهادي"، ونائب المسؤول السياسي "جهاد طه"، ومسؤول العلاقات الوطنية "أيمن شناعة"، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية "عبد المجيد العوض". وعن حركة فتح أمين سرّها في لبنان وأمين سر منظمة التحرير الفلسطيني في لبنان الأخ "فتحي أبو العردات"، وأمين سر الإقليم "حسين فياض"، وأعضاء قيادة الساحة اللواء "صبحي أبو عرب"، واللواء "منذر حمزة" واللواء "منير المقدح".وأشار المجتمعون إلى استعداد الاحتلال الغاصب ومستوطنيه لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بحجة ما تسمى "الأعياد اليهودية"، مشددين على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته سيواجهون هذه الاقتحامات ولن يسمحوا للكيان تمرير مخططاتهم التقسيمية بحق المسجد المبارك.