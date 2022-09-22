الزق لـ"دنيا الوطن": هذا ما سيركز عليه الرئيس عباس في خطابه بالأمم المتحدة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامتحدث محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، مساء يوم الخميس، حول زيارة الرئيس محمود عباس لنيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الزق في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الرئيس عباس سيركز في خطابه بالتأكيد على إجراءات إسرائيل التي تمارس ضد شعبنا، فنحن نواجه حكومة إسرائيلية فاشية ليس لديها أي برنامج سياسي والتي ترفض مبدأ الحديث مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأجندتها معروفة بمصادرة الأراضي لإفشال فكرة دولة فلسطين".وشدد أن المطلوب فلسطينيًا ادراكنا تمامًا بأن المستهدف هو هويتنا، وللأسف واقعنا في هذه اللحظة واقع سلبي يتسم بالانقسام الخطير الذي نحياه، والمفروض علينا أن ننهي هذا الانقسام ونستعيد وحدة شعبنا الوطنية.وأضاف الزق أن "تجارب الشعوب الذي خاضت نضالًا ضد محتليها وانتصرت، كانت الوحدة الوطنية للقوى السياسية والمجتمعية هي الشرط الأساسي لانتصارها".وختم بالقول: "باعتقادي وجود الرئيس عباس بالأمم المتحدة جازمًا لأن يعبر عن قضية شعبنا الأساسية، وهي معاناتنا مع الاحتلال ونريد أن نخلص منه هذا هو جوهر خطاب الرئيس، ودون ذلك الخيارات مفتوحة ومن حق شعبنا كما كفلته القرارات والقوانين الدولية أن يقاوم محتليه وفي كافة الوسائل".ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس غدًا الجمعة، خطابًا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي من المتوقع أن يتقدم بطلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين بعدما حصلت على عضوية مراقبة عام 2011.