الرئيس يستقبل في نيويورك المدير العام لمنظمة "إيسيسكو"

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، بمقر إقامته في نيويورك، اليوم الخميس، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك.واستعرض الرئيس عباس، خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والإجراءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها وهدم منازلهم، ومواصلتها للحفريات في محيط المسجد الأقصى.وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى "اليونسكو" السفير منير أنسطاس.