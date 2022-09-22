القضاء الأعلى يستنكر اعتقال الاحتلال القاضي ارزيقات

من بلدة تفوح غرب الخليل



وأفادت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القاضي في محكمة صلح دورا، بسام عبد الكريم ارزيقات، وشقيقه عصام، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.



رام الله - دنيا الوطناستنكر مجلس القضاء الأعلى إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال القاضي بسام ارزيقاتوأكد مجلس القضاء ممثلاَ برئيسه وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والسادة القضاة، وكافة العاملين في السلطة القضائية، على ضرورة الإفراج الفوري عن القاضي ارزيقات.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الخميس 22/9/2022، قاضيا وشقيقه من بلدة تفوح غرب الخليل.