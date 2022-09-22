الصالح ومسؤول اوروبي يبحثان استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع مدير التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي بالضفة الغربية وقطاع غزة إبراهيم العافية، المشاريع والبرامج الحالية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة مع التزام الاتحاد بدعم قطاع الحكم المحلي.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.واستعرض اللقاء مجالات الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي، خاصة دعم توجهات وسياسات الوزارة في العمل بالمناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، وإعداد المخططات الهيكلية، ودعم المشاريع المنفذة لصالح الهيئات المحلية في الضفة والقطاع في العديد من المجالات الحيوية والخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الأقل حظاً.وتطرق الصالح إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم الهيئات المحلية، مشيرا لعمل وحدة صافي الإقراض التي أقرها مجلس الوزراء لإجراءات التقاص ومتابعة ديون الهيئات المحلية، حيث تضم ممثلين عن وزارات وجهات حكومية متخصصة، وستباشر مهامها قريبا بعد الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للوحدة في القريب العاجل.بدوره، أكد العافية استمرار الاتحاد الأوروبي والتزامه بدعم قطاع الحكم المحلي، ودعم مساعي الوزارة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتمكين الهيئات المحلية وضمان الاستدامة المالية لها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن قدرتها على الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين.