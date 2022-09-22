غانتس يقرر زيادة حصة تصاريح عمال القطاع بـ 1500 تصريح إضافي





وبذلك يبلغ عدد التصاريح الإجمالي 17000 تصريح، حيث سيبدأ تنفيذ هذا القرار في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد رأس السنة العبرية، وذلك "شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة".





رام الله - دنيا الوطنأفاد منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قرر زيادة حصة تصاريح عمال قطاع غزة، بـ 1500 تصريح إضافي.ووفق المنسق، ففي ختام تقييم للوضع الأمني، قرر وزير حيش الاحتلال، زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة بـ 1500 تصريح إضافي.