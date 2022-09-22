السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن "التقديرات والتقارير العالمية تؤكد أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوي العالم".وأضاف في كلمة له أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ أن "المجتمع الدولي يتراجع عن التزامه في مواجهة تغير المناخ بصرف النظر عن أي ظرف عالمي أو خلاف سياسي". وفق ما نقل موقع (اليوم السابع)وتابع أن "هذا التهديد أصبح على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ".وذكر أن "ما تشهده حاليا القارة الأوروبية من موجة حارة، تمثل خير دليل على صحة هذه التقديرات، ما يفرض ضرورة تكثيف العمل المطلوب، في ظل إجماع كل الأطراف على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي".