دولي

شاهد: تقليد بوتين لمسؤول تركي يشعل حرباً إعلامية بين الإعلام الروسي والأوكراني

شاهد: تقليد بوتين لمسؤول تركي يشعل حرباً إعلامية بين الإعلام الروسي والأوكراني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو، أشعل ما يشبه الحرب الإعلامية الروسية الأوكرانية.

ويظهر في الفيديو رد فعل طريف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شكل التحية التي ألقاها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في قمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزباكستان.

وتمثلت التحية بـ"قبلات على الخد" ليتفاعل معها بوتين بشكل عفوي ويسأل عنها فيما بعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

فيما أشعل رد الفعل هذا ما يشبه الحرب الإعلامية الروسية الأوكرانية، إذ نشرت عشرات الحسابات الأوكرانية على مواقع التواصل المقطع المصور ساخرة من رد فعل بوتين، معتبرة أنه "غير مهذب".

في المقابل، رد الإعلام الروسي مؤكداً أن الأمر مجرد مزحة طريفة، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).

وكان الرئيسان بوتين و كانا تحدثا يوم الخميس الماضي لفترة وجيزة على هامش قمة شنغهاي، حيث وصف الرئيس التركي اجتماعه آنذاك مع نظيره الروسي بـ"المثمر"، آملاً في "نتائج طيبة".

وكانت تلك القمة انطلقت رسميا بمدينة سمرقند القديمة في أوزبكستان، يوم الجمعة الماضي، وسط تصاعد التوتر بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، ما دفع بوتين إلى الدعوة لإقامة "مراكز نفوذ جديدة"، في العالم!

 


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