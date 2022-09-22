أول تعليق من لبيد على أنباء نية الحكومة البريطانية نقل سفارتها للقدس
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الخميس، على الأنباء التي تحدثت عن نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.
وقال لبيد: "أشكر صديقتي العزيزة رئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت أنها تفكر فعليا في نقل السفارة البريطانية إلى القدس".
وأضاف: "سنواصل تعزيز الشراكة بين البلدين".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن بريطانيا تدرس قرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وقالت قناة (كان): إن "رئيسة وزراء بريطانيا قد بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء يائير لبيد خلال لقائهما الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
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