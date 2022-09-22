أول تعليق من لبيد على أنباء نية الحكومة البريطانية نقل سفارتها للقدس





وقال لبيد: "أشكر صديقتي العزيزة رئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت أنها تفكر فعليا في نقل السفارة البريطانية إلى القدس".





وأضاف: "سنواصل تعزيز الشراكة بين البلدين".





أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن بريطانيا تدرس قرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت قناة (كان): إن "رئيسة وزراء بريطانيا قد بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء يائير لبيد خلال لقائهما الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الخميس، على الأنباء التي تحدثت عن نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.