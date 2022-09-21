الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى الاستعداد للقتال

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن الجيش يجب عليه أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقة.وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد أرسل الرئيس هذه التعليمات إلى المشاركين في ندوة الدفاع الوطني والإصلاح العسكري، التي عقدت في بكين.كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.وفي وقت سابق، وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية استخدام الجيش الأمريكي لحماية تايوان، أعربت الحكومة الصينية عن استعدادها "لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة" لحماية سيادة دولتها.