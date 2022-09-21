الاتحاد الأوروبي لبوتين: أوقف "المغامرة النووية المتهورة"

رام الله - دنيا الوطناعتبرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تلك القرارات والتصريحات تنم عن يأس، داعية موسكو إلى وقف تلك "المغامرة النووية المتهورة".جاء ذلك، تعليقاً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقت سابقاليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية في البلاد، وتلويحه بأسلحة الدمار الشامل رداً على "ابتزاز الغرب" لبلاده في ما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني.ورأى المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن إعلان بوتين، التعبئة للجيش تظهر يأسه، على حد وصفه.كما أضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "قرار الرئيس الروسي يظهر أنه ليس مهتما سوى بمواصلة حربه المدمرة"، مشيراً إلى أن هذا القرار ستكون له عواقب من جانب الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته قناة (العربية).وفي ما يتعلق بالاستفتاءات، فقد قال إن "الاتحاد لن يعترف أبداً بما يسمى استفتاءات "الكيانات المزعومة"، مؤكداً أنه "يتمسك بسيادة أوكرانيا على ترابها بما فيه الأراضي التي تسيطر عليها روسيا".وشدد على أن "أي استخدام للسلاح النووي من جانب روسيا ستكون له عواقب خطيرة تتجاوز حدود أوكرانيا وأوروبا".