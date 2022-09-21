تفاصيل الرسالة التي وجّهها ملك الأردن إلى "لبيد" خلال لقائه في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رسالة وجّهها ملك الأردن عبد الله الثاني إلى رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد، خلاء لقائه في نيويورك.ووفقًا لما نقله موفد موقع (والا) الإسرائيلي، باراك رافيدكان، فإن ملك الأردن كان لديه رسالة إلى لبيد، قال فيها، "يجب أن نحافظ على الهدوء التام في المنطقة، خاصة في كل ما يخص منطقة الأقصى استعدادًا للأعياد اليهودية القادمة".وأمس، ذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس وزراء الاحتلال على (تويتر)، أن لبيد التقى بالعاهل الأردني، وهو اللقاء الثاني الذي يعقد بينهما منذ شهر تموز الماضي، حين التقيا في القصر الملكي في العاصمة الأردنية، عمان.وناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد قضايا ثنائية بما فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني.وقال مكتب لبيد، إن "اللقاء يشكل تعبيرًا عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية ومواصلة تعزيز العلاقات الشخصية بين لبيد والملك عبد الله الثاني".