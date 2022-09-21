بوتين يعلن التعبئة العامة العسكرية جزئياً في روسيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (تاس) الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن التعبئة العامة العسكرية جزئياً في البلاد.وقال بوتين في كلمة للشعب الروسي: "علينا اتخاذ خطوات قوية وضرورية من أجل الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي روسيا"، مشيراً إلى أن "الغرب يسعى للحفاظ على هيمنته عبر قمع القوى المستقلة وفرض إرادته على دول العالم".وأضاف: "الغرب يريد تقسيم وتدمير روسيا، قررنا إعلان التجنيد العسكري جزئيا بسبب مخاطر على الأمة الروسية".وقال الرئيس الروسي: إن "النظام في كييف جعل من "الروسوفوبيا" (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، وجعل من الشعب الأوكراني علفا للمدافع، مشيراً إلى أن النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014.وشدد على أن "النظام في كييف رفع السلاح في وجه مواطنيه العزل، وارتكب تطهيرا عرقيا ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا الانقلاب عام 2014"، وفق تعبيره.وتابع بوتين: نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة.