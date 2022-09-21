خلال لقائه بنيويورك.. "لبيد" يبحث مع أردوغان قضية الجنود الأسرى في قطاع غزة



وأمس، نقلت هيئة البث الإسرائيليّة (كان)، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله عقب اللقاء بين لبيد وأردوغان، إن اللقاء كان "جيدا جدا".



وجاء اللقاء بعد ساعات من إفادة تقارير وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الرئيس التركي، يعتزم زيارة إسرائيل قريبا، وذلك بحسب ما صرّح خلال لقاء عقده مع ممثلي الجاليات والمنظمات اليهودية الأميركية.



وفي حين ذكرت صحيفة (هآرتس)، أن أردوغان لم يحدد موعدًا لهذه الزيارة؛ أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الزيارة قد تعقد في أعقاب الانتخابات العامة للكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.











رام الله - دنيا الوطنكشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، تفاصيل لقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لبيد بنيويورك.وقال خلال تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء يائير لبيد طرح خلال لقائه بأردوغان قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس وأهمية استعادتهم".ويُعتبر لقاء رئيس وزراء الاحتلال بالرئيس التركي هو الأول من نوعه منذ عدة سنوات.