الأول منذ سنوات.. لبيد يلتقي أردوغان في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك، في لقاء هو الأول من نوعه منذ سنوات.ونقلت هيئة البث الإسرائيليّ (كان)، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله عقب اللقاء بيت لبيد وأردوغان، إن اللقاء كان "جيدا جدا".وجاء اللقاء بعد ساعات من إفادة تقارير وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الرئيس التركي، يعتزم زيارة إسرائيل قريبا، وذلك بحسب ما صرّح خلال لقاء عقده مع ممثلي الجاليات والمنظمات اليهودية الأميركية.وفي حين ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أردوغان لم يحدد موعدًا لهذه الزيارة؛ أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الزيارة قد تعقد في أعقاب الانتخابات العامة للكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.