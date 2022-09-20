(شاباك) يفتح تحقيقًا في ظروف مقتل مستوطنة في حولون



ووفق (القناة 12)، فإن الشكوك تتزايد حول أن المستوطِنة التي عُثر عليها ميتة في حولون مساء اليوم قتلت بدافع "قومي".



وأضافت: "ستقوم الشرطة الإسرائيلية باستجواب عامل فلسطيني كان في موقع بناء بالقرب من المكان".



وأكملت القناة: "وقد وصل مسؤولون كبار من شرطة منطقة تل أبيب إلى مكان الحادث، وتتواصل عمليات البحث عن المنفذ".



هذا ونقلت (القناة 14) عن قائد الشرطة الإسرائيلية أن "الحدث في حولون عملية فدائية وأدى لمقتل مستوطنة وانسحاب المنفذ".



رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، يوم الثلاثاء، تفاصيل حول مقتل مستوطنة في حولون والتي عُثر عليها جثة هامدة مساء اليوم.