فرنسا: على طهران قبول ما عرض عليها في مفاوضات النووي

رام الله - دنيا الوطنكررت فرنسا، اليوم لثلاثاء، دعوة إيران للقبول بما عرض عليها مؤخرا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، في إشارة إلى المقترح الأوروبي الأخير.وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا خلال ترؤسها القمة الوزارية الثانية للإعلام والديمقراطي في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "ليس لدينا مبادرات جديدة لإيران".كما أضافت عليها القبول بالنص المطروح على الطاولة أو رفضه نهائياً، بحسب قناة (العربية).وختمت بالقول إن "الكرة باتت في الملعب الإيراني، بحسب ما جاء في بيان للخارجية".وكانت الوزيرة الفرنسية أعلنت أمس الاثنين أيضا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "لن يكون هناك عرض أفضل لإيران" من أجل إحياء اتفاق 2015.