بالفيديو: تجدد التظاهرات على مقتل الشابة "مهسا" بإيران









رام الله - دنيا الوطنتجددت التظاهرات في معظم الجامعات الإيرانية اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني لا سيما في العاصمة طهران.فقد اندلعت مواجهات بين طلبة جامعة العلوم والصناعة وعناصر من الباسيج في طهران، وفق ما ذكر ناشطون، بحسب قناة (العربية).فيما انطلقت احتجاجات في الجامعة الطبية بمدينة تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية وجامعة يزد وسط البلاد.وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظاهر العشرات وسط تعالي الهتافات تنديداً بمقتل الفتاة العشرينية.أتى ذلك بعد تظاهرات عمت جامعات "طهران"، و"بهشتي"، و"تربيت مدرس"، و"طباطبائي"، و"أمير كبير"، في العاصمة أمس الاثنين، للتنديد بمقتل أميني.