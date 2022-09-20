الرئيس التركي يعتزم زيارة إسرائيل بعد الانتخابات



وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة، وذلك بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى أعلى مستوى لها، وقد ظل المنصب شاغرا منذ أربع سنوات بعد تدهور العلاقات بين الطرفين.



وقالت الخارجية الإسرائيلية إن تعيين السفيرة ليليان بشكل نهائي في المنصب يحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية.



وذكرت صحيفة (ذي تايمز أوف إسرائيل) أن "إيريت ليليان دبلوماسية بارزة، وقد قامت بدور أساسي في تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وكانت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة منذ شباط/ فبراير 2021".



وكانت إسرائيل وتركيا قد أعلنتا منتصف الشهر الماضي عن قرارهما تبادل السفراء، ولم تعلن تركيا حتى الآن اسم سفيرها الجديد في تل أبيب.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة إسرائيل.ووفقًا لقناة (كان) الإسرائيلية، فإن "الرئيس التركي أردوغان يعتزم زيارة إسرائيل بعد الانتخابات الإسرائيلية".