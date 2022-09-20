السويد تعلن استمرار المباحثات مع تركيا حول عضوية (الناتو)

رام الله - دنيا الوطنأعلن زعيم حزب المعتدلين السويدي، أولف كريسترسون، المكلّف بتشكيل الحكومة، اعتزام بلاده مواصلة المباحثات مع تركيا بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وبحسب وكالة (الأناضول)، نقل التلفزيون الحكومي السويدي (SVT)، الثلاثاء، عن كريسترسون قوله، "إن مباحثات ستوكهولم مع تركيا حول عضوية السويد في الناتو متواصلة بشكل جاد".وأضاف أن، سكرتير رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون، أوسكار ستينستروم، سيتولى مهمة مواصلة المباحثات المذكورة مع تركيا.وبدأت الأحزاب السويدية، الإثنين الماضي، التفاوض بشأن تشكيل حكومة جديدة، بعد أن طلب رئيس البرلمان أندرياس نورلين رسميًا من كريسترسون استكشاف فرص تشكيل حكومة.ووقعت تركيا والسويد وفنلندا في أواخر يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.