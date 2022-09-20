خمسة أحزاب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة الإثنين أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، أصدر الرئيس التونسي، الخميس الماضي، قانونًا انتخابيًا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيّد السلطات العام الماضي.وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في تموز شهد مقاطعة كبيرة.وأعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري" مقاطعة الاستحقاق.وأعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، في مطلع أيلول/ سبتمبر، أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، علما بأن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد.