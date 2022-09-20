عربي

خمسة أحزاب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية

خمسة أحزاب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة الإثنين أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، أصدر الرئيس التونسي، الخميس الماضي، قانونًا انتخابيًا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.

ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيّد السلطات العام الماضي.

وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في تموز شهد مقاطعة كبيرة.

وأعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري" مقاطعة الاستحقاق.

وأعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، في مطلع أيلول/ سبتمبر، أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، علما بأن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد.

أخبار ذات صلة

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي &#34;قضايا المرأة المعاصرة&#34; في نوفمبر بإسطنبول

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا المرأة المعاصرة" في نوفمبر بإسطنبول

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

تفاصيل الرسالة التي وجّهها ملك الأردن إلى &#34;لبيد&#34; خلال لقائه في نيويورك

تفاصيل الرسالة التي وجّهها ملك الأردن إلى "لبيد" خلال لقائه في نيويورك

ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدماً كبيراً

ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدماً كبيراً

السودان تعلن ارتفاع الإصابات بجدري القرود إلى سبعة بعد اكتشاف خمسٍ جديدة

السودان تعلن ارتفاع الإصابات بجدري القرود إلى سبعة بعد اكتشاف خمسٍ جديدة

الغنوشي والعريض يخضعون مجدداً في قضية &#34;تسفير المتشددين&#34;

الغنوشي والعريض يخضعون مجدداً في قضية "تسفير المتشددين"

شاهد: لبيد يجتمع بملك الأردن خلال زيارتهما نيويورك

شاهد: لبيد يجتمع بملك الأردن خلال زيارتهما نيويورك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو الغيط يدعو رئيسة كوسوفو لإعادة النظر في وضع سفارة بلادها بالقدس

أبو الغيط يدعو رئيسة كوسوفو لإعادة النظر في وضع سفارة بلادها بالقدس

مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر دعم الخطة الإعلامية بشأن القدس لفضح جرائم الاحتلال

مجلس وزراء الإعلام العرب يقرر دعم الخطة الإعلامية بشأن القدس لفضح جرائم الاحتلال

العامودي: مقاومة شعبنا قادرة على ابطال اقتحامات الاحتلال للأقصى والتي كسرت الخطوط الحمراء

العامودي: مقاومة شعبنا قادرة على ابطال اقتحامات الاحتلال للأقصى والتي كسرت الخطوط الحمراء

رئيس الوزراء يبحث مع البنك الدولي وصندوق النقد الوضع المالي

رئيس الوزراء يبحث مع البنك الدولي وصندوق النقد الوضع المالي

الرئيس يستقبل في نيويورك المدير العام لمنظمة &#34;إيسيسكو&#34;

الرئيس يستقبل في نيويورك المدير العام لمنظمة "إيسيسكو"

القضاء الأعلى يستنكر اعتقال الاحتلال القاضي ارزيقات

القضاء الأعلى يستنكر اعتقال الاحتلال القاضي ارزيقات

الهيئة الإسلامية العليا: قرار محكمة الاحتلال السماح بالنفخ بالبوق باطل

الهيئة الإسلامية العليا: قرار محكمة الاحتلال السماح بالنفخ بالبوق باطل

مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والظلم التاريخي للفلسطينيين

مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والظلم التاريخي للفلسطينيين

منوعات

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم

ما حقيقة خطوبة ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة؟

ما حقيقة خطوبة ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة؟

للمرة الأولى.. عادل إمام يخرج عن صمته أمام الشائعات ويرد على جمهوره

للمرة الأولى.. عادل إمام يخرج عن صمته أمام الشائعات ويرد على جمهوره

شاهد: جيسيكا عازارا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: جيسيكا عازارا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

ماذا قالت شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه؟

ماذا قالت شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه؟

شاهد: إطلالة دينا الغريبة في مهرجان القاهرة للدراما

شاهد: إطلالة دينا الغريبة في مهرجان القاهرة للدراما

شاهد: نادين الراسي توجه رسالة شكر لماجدة الرومي بسبب شقيقها الراحل

شاهد: نادين الراسي توجه رسالة شكر لماجدة الرومي بسبب شقيقها الراحل

شاهد: فاروق فلوكس يخرج عن صمته ويهاجم محمد رمضان

شاهد: فاروق فلوكس يخرج عن صمته ويهاجم محمد رمضان

شاهد: أحمد فهمي يصدم جمهوره بآخر ظهور له في مهرجان القاهرة للدراما

شاهد: أحمد فهمي يصدم جمهوره بآخر ظهور له في مهرجان القاهرة للدراما

شاهد: محمد رمضان يستفز ويهاجم منتقديه من جديد

شاهد: محمد رمضان يستفز ويهاجم منتقديه من جديد

عربي

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي &#34;قضايا المرأة المعاصرة&#34; في نوفمبر بإسطنبول

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا المرأة المعاصرة" في نوفمبر بإسطنبول

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

السيسي: تغيُّر المناخ يشكل تهديداً وجودياً للكثير من دول العالم

رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

تفاصيل الرسالة التي وجّهها ملك الأردن إلى &#34;لبيد&#34; خلال لقائه في نيويورك

تفاصيل الرسالة التي وجّهها ملك الأردن إلى "لبيد" خلال لقائه في نيويورك