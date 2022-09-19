الغنوشي يمثل أمام الشرطة التونسية.. وهذه قضيته

رام الله - دنيا الوطنمثل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي والقيادي بالحزب علي العريض، اليوم الاثنين، أمام قسم شرطة بوشوشة في العاصمة للتحقيق معهما في شبهات تتعلق بـ "الإرهاب" في شأن تسفير تونسيين للقتال في الخارج.هذا وقال القيادي السابق بالنهضة عبد اللطيف المكي، إنه "تم أيضاً استدعاء ثلاثة محامين لاستجوابهم في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، من بينهم القيادي البارز بالحركة نورالدين البحيري"، بحسب قناة (العربية).وأضاف المكي في تصريح إعلامي اليوم أنه "تم ابلاغ رئيس فرع تونس بنقابة المحامين باستدعاء كل من عبد الرؤوف العيادي وأنور أولاد علي، إلى جانب البحيري للتحقيق معهم في القضية ذاتها".وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين للقتال في الخارج، وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة في نفس القضية.