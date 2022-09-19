شؤون فلسطينية

غزة: "نقابة مربي الدواجن" تكشف المتسبب بغلاء سعر الدجاج

غزة: "نقابة مربي الدواجن" تكشف المتسبب بغلاء سعر الدجاج
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد رئيس نقابة مربي الدواجن، مروان الحلو، أن ارتفاع أسعار الدواجن في القطاع يرجع إلى احتكار التجار وارتفاع ثمن الأعلاف وعدم وجود رقابة حكومية عليها.

وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "سبب ارتفاع أسعار الدجاج على أبناء شعبنا يرجع إلى احتكار تجار الأعلاف وارتفاع أسعارها على التجار".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار الأعلاف دون رقابة حكومية زاد من التكلفة على المزارعين، وانعكس ذلك بأسعار الدجاج على المواطنين حيث وصل سعر كيلو الدجاج للمواطن 12.5 شيكل". 

وأوضح أن "مسألة توازن الأسعار ليس بإدخال دجاج إسرائيلي مجمد ومبرد، إنما بإيجاد رقابة على تجار الأعلاف مما سيحد من الارتفاع في الأسعار، وبالتالي تقليل التكلفة على المزارعين والمواطنين".

وشدد الحلو أن تكلفة إنتاج الدجاج أصبحت لا تطاق والشعب يجثو تحت الحصار، وكذلك فإن مربو الدواجن استغاثوا بالحكومة بوضع حد للاستغلال في أسعار الاعلاف والتي يقع على عاتقها حماية المزارع كواجب وطني.

وأشار إلى أن ثمن الصوص الصغير للتاجر والمزارع يبلغ 308 شيكل، بالمقابل فإن ثمن طن الأعلاف يبلغ  3400 شيكل، وهنا نجد ارتفاعًا في ثمن الصوص والأعلاف مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدجاج اللاحم على المواطنين.

ودعا الحلو، الحكومة بالتدخل العاجل بوضع سعر ثابت لطن الأعلاف ومخالفة كل من لم يلتزم به، وذلك لإنقاذ المزارعين من استغلال التجار.

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