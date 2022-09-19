عاجل

  • الراصد الجوي ليث العلامي: أجواء خريفية اعتبارًا من الليلة والجمعة بداية الاعتدال الخريفي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على منازل الفلسطينيين بالخليل وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يعتدي على منازل الفلسطينيين بالخليل وينصب حواجز عسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين، على منازل الفلسطينيين في محافظة الخليل، تزامناً مع نصب عدد من الحواجز العسكرية.

وداهمت قوات الاحتلال المنازل الفلسطينية وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وتعود ملكية المنازل إلى عائلة الهيموني بمحافظة الخليل.

ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية عند مفترقات رئيسية بالخليل، أعاقت حركة مرور المركبات الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد ساعات من عمليات هدم واسعة نفذتها قوات الاحتلال، ضد ممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة بمحافظة أريحا.

وهدم آليات الاحتلال أكثر من 20 منشأة سكنية وزراعية، في قرية العوجا ومنطقة الديوك وتجمع عرب الرشايدة.  

أخبار ذات صلة

نيابة عن الرئيس عباس.. اشتية يشارك بجنازة الملكة اليزابيث الثانية

نيابة عن الرئيس عباس.. اشتية يشارك بجنازة الملكة اليزابيث الثانية

تحديد جلسة جديدة للنظر بالإفراج المبكر عن الأسير &#34;أبو حميد&#34;

تحديد جلسة جديدة للنظر بالإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد"

جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين وجمهورية قبرص

جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين وجمهورية قبرص

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: ندعم مبادرة الرجوب لإقامة ملعب أولمبي بفلسطين

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: ندعم مبادرة الرجوب لإقامة ملعب أولمبي بفلسطين

المواصلات بغزة توضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; حقيقة استيراد سيارات مستعملة من مصر

المواصلات بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" حقيقة استيراد سيارات مستعملة من مصر

رام الله: &#34;الشرطة&#34; تقبض على تسعة أشخاص لحيازتهم أسلحة

رام الله: "الشرطة" تقبض على تسعة أشخاص لحيازتهم أسلحة

مصرع مواطن إثر انقلاب مضخة باطون شرق طولكرم

مصرع مواطن إثر انقلاب مضخة باطون شرق طولكرم

طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غدًا

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على منازل الفلسطينيين بالخليل وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يعتدي على منازل الفلسطينيين بالخليل وينصب حواجز عسكرية

تحديد جلسة جديدة للنظر بالإفراج المبكر عن الأسير &#34;أبو حميد&#34;

تحديد جلسة جديدة للنظر بالإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد"

جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين وجمهورية قبرص

جلسة مشاورات سياسية بين دولة فلسطين وجمهورية قبرص

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: ندعم مبادرة الرجوب لإقامة ملعب أولمبي بفلسطين

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: ندعم مبادرة الرجوب لإقامة ملعب أولمبي بفلسطين

&#34;هيئة الأسرى&#34; تُورد تفاصيل التنكيل والتحقيق العنيف الذي تعرضت له الأسيرتان صوافطة وأبو سرية

"هيئة الأسرى" تُورد تفاصيل التنكيل والتحقيق العنيف الذي تعرضت له الأسيرتان صوافطة وأبو سرية

الوزير غنيم يلتقي مدير التعاون الجديد في الاتحاد الأوروبي ويبحث التعاون المشترك والمشاريع الاستراتيجية

الوزير غنيم يلتقي مدير التعاون الجديد في الاتحاد الأوروبي ويبحث التعاون المشترك والمشاريع الاستراتيجية

وفد من &#34;الشؤون المدنية&#34; يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وفد من "الشؤون المدنية" يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

النضال الشعبي تثمن موقف نقابة القضاة بالجزائر الرافض للمشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي

النضال الشعبي تثمن موقف نقابة القضاة بالجزائر الرافض للمشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي

منوعات

شاهد كيف استقبل الشارع اللبناني فرقة &#34;مياس&#34; بعد نجاحها المبهر

شاهد كيف استقبل الشارع اللبناني فرقة "مياس" بعد نجاحها المبهر

شاهد: تامر حسني يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد: تامر حسني يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد كيف رد أشرف زكي على مروجي شائعات وفاة بعض الفنانين

شاهد كيف رد أشرف زكي على مروجي شائعات وفاة بعض الفنانين

شاهد: أحدث ظهور لعادل إمام بعد انتشار شائعة وفاته

شاهد: أحدث ظهور لعادل إمام بعد انتشار شائعة وفاته

شاهد: محمد هنيدي يلفت أنظار متابعيه بعد قيامه بلفتة إنسانية ضخمة

شاهد: محمد هنيدي يلفت أنظار متابعيه بعد قيامه بلفتة إنسانية ضخمة

بعد انفصال ليوم.. شاهد كيف فاجأ رامي جمال جمهوره بعودته لزوجته

بعد انفصال ليوم.. شاهد كيف فاجأ رامي جمال جمهوره بعودته لزوجته

شاهد كيف رد هاني شاكر على الفتاة التي احتضنته وقبلته أمام زوجته

شاهد كيف رد هاني شاكر على الفتاة التي احتضنته وقبلته أمام زوجته

شاهد: نادين نسيب نجيم تشوق جمهروها للجزء الثاني من مسلسل &#34;زهرة&#34;

شاهد: نادين نسيب نجيم تشوق جمهروها للجزء الثاني من مسلسل "زهرة"

شاهد: لقطات حزينة ومؤثرة من جنازة زوجة خالد زكي

شاهد: لقطات حزينة ومؤثرة من جنازة زوجة خالد زكي

شاهد: حلمي بكر يكشف تفاصيل صادمة عن موت عبد الحليم حافظ

شاهد: حلمي بكر يكشف تفاصيل صادمة عن موت عبد الحليم حافظ

عربي

السودان : ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 136

السودان : ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 136

رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية

رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية

على هامش اجتماع الأمم المتحدة.. محادثات لعقد لقاء بين لبيد والعاهل الأردني

على هامش اجتماع الأمم المتحدة.. محادثات لعقد لقاء بين لبيد والعاهل الأردني

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة