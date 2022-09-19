تحديد جلسة جديدة للنظر بالإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد"

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، بأنّه تقرر عقد جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد يوم الخميس المقبل.وكشفت عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد، في بداية الشهر الحالي، عن حصول ابنها على توصية طبية، تدعو إلى فحص إمكانية السماح له بالخروج من السجن ليقضي أيامه الأخيرة بين عائلته.الجدير ذكره، أنه خلال الأسبوع الماضي، ألغت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد، والتي كانت مقررة يوم أمس الأحد.