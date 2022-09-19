المواصلات بغزة تكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة استيراد سيارات مستعملة من مصر





وأوضح عرفات أنه يتم ادخال المركبات المستعملة وفق ما هو معتمد عليه من قبل الوزارة والسلطة الوطنية الفلسطينية بما هو أعلى من موديل 2019 من الجانب المصري، حيث يتم احتساب ثلاث سنوات بعد سنة الإصدار ويتم استيراد المركبات على هذا الأساس.





وأكد أن يتم ادخال المركبات المستعملة عن طريق معبر بيت حانون/ إيرز دون موديل 2019، مع ضمان شروط الصحة والسلامة في السيارات.





وعبر عرفات عن أمل وزارته باعتماد معبر رفح البري لجلب المركبات المستعملة، وأن تكون معفية من الضرائب والجمارك.

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةنفى الناطق بإسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة حول استيراد سيارات مستخدمة من الجانب المصري.وقال عرفات في حديثه لـ "دنيا الوطن": إنه "لا يوجد اتفاق بين وزارة النقل والمواصلات والجانب المصري بما يخص استيراد وجلب السيارات المستعملة".وأضاف: أن الوزارة تعتمد وبشكل رسمي في جلب المركبات المستعملة على معبربيت حانون/ إيرز، حيث يتم خلال الأسبوع ادخال 205 مركبة تقريباً من المركبات التجارية وملاكي.