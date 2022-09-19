رام الله: "الشرطة" تقبض على تسعة أشخاص لحيازتهم أسلحة

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسع قطع أسلحة نارية وألقت القبض على تسعة أشخاص في رام الله.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وردت لفرع المباحث العامة حول حيازة عدد من الأشخاص لأسلحة نارية تستخدم في المناسبات والشجارات وإطلاق النار تجاه المواطنين وممتلكاتهم.وقالت: "قمنا بتفتيش منازلهم وتم ضبط تسع قطع سلاح منها قطعتين من نوع مسدس وسبع قطع من نوع خرطوش، وباحضار المقبوض عليهم وسماع أقوالهم أفادوا بحيازتهم للاسلحة التي تم ضبطها أصولا".وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم والتحرز على المضبوطات تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.