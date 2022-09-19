مصرع مواطن إثر انقلاب مضخة باطون شرق طولكرم

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن 30 عاماً، اليوم مصرعه إثر انقلاب مضخة باطون في بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول انقلاب مضخة باطون في منطقة الخلايل ببلدة بلعا شرق طولكرم نتج عنه إصابة مواطن 30 عاماً بإصابات وصفت بالحرجة.وتابع: "نقل المصاب على إثرها لمشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا".وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.