بالأسماء.. وفد من قيادة حركة فتح يتوجه إلى الجزائر





وتأتي الزيارة قبيل القمة العربية المزمع عقدها بالجمهورية الجزائرية بهدف توحيد الموقف العربي في دعم نضال الشعب الفلسطيني وقيادته، ولتعزيز الجهد الدولي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنتوجّه وفد من قيادة حركة فتح إلى جمهورية الجزائر بدعوة من القيادة الجزائرية في إطار التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.وضم الوفد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وروحي فتوح.وسيلتقي الوفد مع القيادة الجزائرية لبحث الجهود المبذولة منذ بداية العام الحالي بعد اتفاق الرئيس محمود عباس، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون للتحضير للقاء بمشاركة الفصائل الفلسطينية.