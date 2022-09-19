الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الهجوم على الحدود السورية



هذا وأصيب شخص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الاثنين، إثر استهدافه ومجموعة من الأشخاص بزعم اقترابهم من الشريط الحدودي الفاصل من الجانب المحرر في الجولان السوري و"إلقاء أجساما مجهولة" باتجاه الجانب المحتل.



وزعم جيش الاحتلال أنه رصد "إلقاء أربعة مشتبه بهم لأجسام مجهولة في منطقة السياج الحدودي مع سورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل وقت قصير".



رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين، تفاصيل حول الأجسام التي ألقاها أربعة مشتبه بهم باتجاه الجانب المحتل.وقال إنه "بعد فحص الأجسام التي ألقاها المشتبه بهم الذي اقتربوا من الحدود من جهة سوريا قرب الجولان صباح اليوم، اتضح أنها ألغام مضادة للأفراد، وبذلك تم إحباط هجوم ضد القوات".