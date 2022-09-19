إسرائيل تزود المغرب بأنظمة استخبارات "سرية"





وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن المغرب حصلت على نظام Alinet المختص بجمع إشارات الرادار وتحديد الترددات المنبعثة من رادارات أنظمة الدفاع الجوي.





وكانت شركة Elbit قد أعلنت في يونيو/ حزيران المنصرم، عن صفقة بمبلغ 70 مليون دولار لبيع أنظمة "Sigint" الأرضية لعميل دولي، قد تكون هذه الصفقة للجيش المغربي، سيتم تنفيذ العقد على مدى عامين ونصف.





وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قد قال خلال لقائه بالمفتش العام للقوات المسلحة المغربية "منذ لقائنا الأول قبل نحو عام، خلال زيارتي إلى المغرب وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية، تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية بين البلدين".





وأكد غانتس الذي التقى فاروق بلخير في إطار المؤتمر الدولي للتجديد والتحديث العسكري الذي نظمه الجيش الإسرائيلي، في تل أبيب بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم من بينها دول عربية "نحن عازمون على الاستمرار في تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها".

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (إسرائيل ديفنس)، اليوم الاثنين، أن شركة "إلبيط" الإسرائيلية زودت المغرب بأنظمة استخبارات سرية للاستفادة منها في الحرب الإلكترونية.