وُصفت بـ "الدامية".. تجدد الاشتباكات قرب مطار طرابس في ليبيا

ووفق مصادر لـ (العربية) و(الحدث) في ليبيا، فإ





فيما أفاد مصدر مقرب من المجموعة التي يقودها محمد بحرون، بإصابة أحد الأفراد، بحسب القناة.



وأودت الاشتباكات الأخيرة قبل أسبوعين بالعاصمة طرابلس، بحياة 32 شخصاً وجرح العشرات.





وجرت المواجهات الأخيرة بين مجموعات مسلحة موالية لحكومة فتحي باشاغا حاولت الدخول للعاصمة لتسلم السلطة، وأخرى مساندة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي صدّت "الهجوم".



رام الله - دنيا الوطناندلعت اليوم الاثنين، اشتباكات بطريق مطار طرابلس القديم بين مجموعات مسلحة تتبع مدينة مصراتة يقودها عبد السلام زوبي، وأخرى من مدينة الزاوية يقودها محمد بحرون المعروف بـ "الفار".ن أصوات تبادل إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة سُمعت بوضوح بمنطقة طريق المطار والمناطق المجاورة لها.