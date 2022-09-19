ميشال عون: التفاوض على الحدود البحرية اللبنانية وصل لمراحله النهائية





وكتب الرئيس اللبناني ميشال عون على (تويتر)، يقول إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وصلت إلى "المراحل النهائية" بما يضمن حق الأمة في التنقيب عن النفط والغاز.





ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا؛ وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.





وفي تشرين أول/ أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت خمس جولات كان آخرها في أيار/ مايو 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن مفاوضات ترسيم حدود لبنان الجنوبية البحرية باتت في مراحلها الأخيرة، وفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت).