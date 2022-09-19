الوزير غنيم يلتقي مدير التعاون الجديد في الاتحاد الأوروبي ويبحث التعاون المشترك والمشاريع الاستراتيجية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، اليوم مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي ابراهيم العافية والوفد المرافق له جملة من المشاريع والبرامج الحالية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتطلعات المستقبلية لا سيما فيما يتعلق بمبادرة فريق اوروبا لمياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام والتي يشترك فيها بعض الدول الأوروبية.وفي بداية اللقاء أطلع المهندس غنيم الضيف على واقع قطاع المياه الفلسطيني والتحديات التي تواجه العمل فيه، إلى جانب الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المحافظات الفلسطينية والتي ساهمت في توفير خدمة المياه.كما تطرق م. غنيم إلى مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء ومنها الأعمال المرافقة في مشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة الذي يضمن توفير مياه صالحة للشرب لأهالي غزة مؤكدا في هذا الجانب أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال مثل البدء بتنفيذ مشروع تطويرشبكات المياه لاستيعاب كميات المياه الإضافية في المنطقة. الى جانب العمل الآن على دراسة الجوانب المتعلقة بعطاء المحطة للمضي فيه في أقرب وقت ممكن.كما أكد غنيم أن سلطة المياه ستبدأ العمل على تنفيذ مشروع نقاط ربط غرب رام الله (عابود) والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي ويخدم قرى شمال غرب رام الله و يساهم في تحسين الوضع المائي بشكل كبير لاسيما للتجمعات التي تعاني من نقص في كميات المياه.وأوضح المهندس غنيم ان سلطة المياه تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على الأرض ولكن لا يزال قطاع المياه والصرف الصحي بحاجة إلى المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية والتي تتطلب دعم الشركاءوتحديدا في مشاريع الصرف الصحي التي باتت ضرورة لوقف الاقتطاعات المالية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي ، مثمنا في هذا الإطار دعم وتعاون الاتحاد الأوروبي في تنفيذ جملة من المشاريع في الضفة وغزة.