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شؤون فلسطينية

وفد من الهيئة العامة للشؤون المدنية يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وفد من الهيئة العامة للشؤون المدنية يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون
أرشيفية
خاص دنيا الوطن
وصل وفدٌ من الهيئة العامة للشؤون المدنية من الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

ووفق مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، فإن الوفد سيناقش بعض الأمور الداخلية المتعلقة بالهيئة العامة للشؤون المدنية دون كشف المزيد من التفاصيل.

وقبل عدة أيام، وصل وفد من وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة يوسف حرب، إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ سنوات لترتيب موضوع جواز السفر البيومتري مع الجهات المسؤولة والمعنية في القطاع".

وضمّ الوفد كلّا من مدير عام دائرة  الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، محمود قنداح، مدير عام الأحوال الشخصية أحمد جَبِنْ، ومدير عام الحاسوب أحمد الجعبري.

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