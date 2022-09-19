النضال الشعبي تثمن موقف نقابة القضاة بالجزائر الرافض للمشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي

رام الله - دنيا الوطنثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني موقف النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر الرافض للمشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي للقضاة بمشاركة "إسرائيل".وقال ممثل الجبهة في الجزائر علاء الشبلي إن "هذا الموقف يعبر عن الأصالة والوقف الفعلي مع القضية الفلسطينية، برفض التطبيع مع الاحتلال ومواجهته بكل السبل المشروعة".وتابع أن "بلد المليون شهيد تدرك خطورة الاحتلال وهي التي تعرضت للاستعمار ،فلا سلام ولا أمن ولا استقرار دون انهاء الاحتلال".وأضاف شبلي "هذا الموقف العروبي الاصيل ليس غريبا على الجزائر التي دعمت ومازالت تقدم الدعم للقضية الفلسطينية".وأشار إلى أن "هذا الموقف هو رسالة للمهرولين للتطبيع ، ومما يؤكد أن القضية الفلسطينية مازالت تمثل القضية المركزية للجزائر وان ذهبت بعض الدول مسلوبة الارادة والقرار الوطني المستقل والمرتهن للاحتلال نحو التطبيع".