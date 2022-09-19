الاحتلال يفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني بعد اعتقاله من منزله في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.وأجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وتخريب لمحتويات المنزل، كما استولت على جهاز الحاسوب الخاص وبعض الوثائق والمقتنيات.وكان الشيخ الكسواني قد أكد على ضرورة التواجد الدائم للفلسطينيين داخل المسجد الأقصى لتبديدي مخططات ومؤامرات الاحتلال.وحذر من خطورة إعلان جماعات الهيكل نيتها "النفخ بالبوق" داخل الأقصى، وأداء طقوس تلمودية في باحاته.