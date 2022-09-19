آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، ظهر اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/32) بالإضافة للحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36)
وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
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