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أبو مذكور لـ"دنيا الوطن": انخفاض على أسعار العمرة خلال الأيام القادمة

أبو مذكور لـ"دنيا الوطن": انخفاض على أسعار العمرة خلال الأيام القادمة
خاص دنيا الوطن - سندس الخطيب
أكد رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عوض أبو مذكور، اليوم الاثنين، على وجود انخفاض على أسعار العمرة خلال الأيام المقبلة.

وقال أبو مذكور، في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "التخفيض سيكون في تذاكر الطيران وفنادق السكن في المملكة العربية السعودية".

وتابع أن "هناك إقبال على العمرة بسبب انخفاض سعر العمرة عن الاعوام السابقة، والتسهيلات التى تقدمها البنوك لتقسيط سعر العمرة". 

ولفت أبو مذكور إلى أن "سعر العمرة كان في بداية شهر شعبان 1050 دينار، وبعد أسبوع 1200 دينار، ومن ثم 1300 دينار، وبشهر رمضان المبارك أصبحت 1450دينار"، مؤكداً أن "هناك مساعٍ لتخفيض أسعار النقل البري".

وبيّن رئيس جمعة شركات الحج والعمرة أن بدء الإجراءات سيتم عقب إعطاء السعودية شهادات مزاولة المهنة لشركات الحج والعمرة، وتصديق العقود مع المملكة العربية السعودية ومن ثم تصديقها من القنصلية السعودية بالقاهرة.

ودعا أبو مذكور المواطنين التعامل مع الشركات المرخصة من وزارة الأوقاف، لأن هذه الشركات تقدم كفالات وضمانات بنكية لحساب وزارة الأوقاف وتضمن حق المواطن . 

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