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شؤون فلسطينية

أسماء الفائزين في القرعة العلنية لقرض الزواج ضمن المنحة القطرية

أسماء الفائزين في القرعة العلنية لقرض الزواج ضمن المنحة القطرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة وصندوق دعم الشباب الفلسطيني بغزة، أسماء الفائزين في القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج.

وكان مدير صندوق دعم الشباب علاء الباز، قال إن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ 1737 شابًا من المقبلين على الزواج، لافتاً إلى أنه جرى السحب في القرعة لاختيار 250 شاب، تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.

وبيَّن أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار يسدد بشكل ميسر شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية.

وأكد الباز أن إدارة الصندوق يسعى جاهداً لتوفير الدعم والموازنات المالية اللازمة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الصندوق للشباب الفلسطيني وتوسيع قاعدة المستفيدين في كافة البرامج.













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