عاجل

  • بدء مراسم نقل نعش الملكة اليزابيث إلى كنيسة ويستمنستر

مباشر | بدء التحضيرات لمراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية

شؤون فلسطينية

"أبو غوش" يدعو لدعم التعليم في العاصمة القدس ومواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي

"أبو غوش" يدعو لدعم التعليم في العاصمة القدس ومواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوتها لدعم التعليم في مدينة القدس ، في ظل الاجراءات الاسرائيلية المتواصلة ضد المدارس والتعليم في المدينة المقدسة ومحاولات الابتزاز الاسرائيلي ومنها ضمنها محاولة فرض المنهاج الاسرائيلي ، وذلك يندرج في اطار سياسة (أسرلة) التعليم.

وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش تعاني مدينة القدس بطلابها ومدارسها من هجمة شرسة تستهدف كل ما هو فلسطيني واليوم تتعرض لمحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي من قبل سلطات الاحتلال والذي يأتي في سياق مخططات أسرلة التعليم وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأكد على ضرورة ايلاء الوضع التعليمي في مدينة القدس أهمية خاصة لتعزيز صمود اهلها في ظل حملة التهويد المستمرة من قبل الاحتلال لخلق واقع ديمغرافي وجغرافي يهدف إلى فرض الواقع على الأرض.

وأوضح أن التهويد لا ينحصر على مصادرة الاراضي وهدم المنازل، بل ضمن رؤية اسرائيلية قائمة ومعدة تهدف الى انتشار الفقر والأمية والجهل بين أوساط الطلبة والمواطنين بالمدينة وتحويلهم إلى أيدي عاملة رخيصة في سوق العمل الاسرائيلي.

وطالب أبو غوش الحكومة ووزارة التربية والتعليم ضرورة التدخل لإنقاذ الوضع التعليمي بالقدس والنهوض به، وتوفير الدعم للعملية التعليمية بالمدينة.













 

 

دائرة الاعلام المركزي 

رام الله –فلسطين 

15/9/2022 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

الاحتلال يفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

أبو مذكور لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: انخفاض على أسعار العمرة خلال الأيام القادمة

أبو مذكور لـ"دنيا الوطن": انخفاض على أسعار العمرة خلال الأيام القادمة

أسماء الفائزين في القرعة العلنية لقرض الزواج ضمن المنحة القطرية

أسماء الفائزين في القرعة العلنية لقرض الزواج ضمن المنحة القطرية

&#34;الخارجية&#34;: تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات يهددان بتفجير ساحة الصراع

"الخارجية": تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات يهددان بتفجير ساحة الصراع

الاحتلال يعتقل مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

الاحتلال يعتقل مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

بالصور: محتجون غاضبون يحرقون إطارات السيارات أمام مقر (أونروا) بغزة

بالصور: محتجون غاضبون يحرقون إطارات السيارات أمام مقر (أونروا) بغزة

مصرع مواطن غرقا في بحر غزة

مصرع مواطن غرقا في بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;أبو غوش&#34; يدعو لدعم التعليم في العاصمة القدس ومواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي

"أبو غوش" يدعو لدعم التعليم في العاصمة القدس ومواجهة فرض المنهاج الإسرائيلي

&#34;الخارجية&#34;: تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات يهددان بتفجير ساحة الصراع

"الخارجية": تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات يهددان بتفجير ساحة الصراع

الاحتلال يعتقل مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

الاحتلال يعتقل مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني

مصرع مواطن غرقا في بحر غزة

مصرع مواطن غرقا في بحر غزة

خلال وقفات مساندة.. مدارس فلسطين تعبر عن رفضها &#34;لأسرلة&#34; المناهج في القدس

خلال وقفات مساندة.. مدارس فلسطين تعبر عن رفضها "لأسرلة" المناهج في القدس

عورتاني للشركاء الدوليين: ساندونا لحماية حق التعليم لطلبة القدس وفلسطين

عورتاني للشركاء الدوليين: ساندونا لحماية حق التعليم لطلبة القدس وفلسطين

جيش الاحتلال: إطلاق نار تجاه موقع عسكري ومركبة مستوطنين قرب نابلس

جيش الاحتلال: إطلاق نار تجاه موقع عسكري ومركبة مستوطنين قرب نابلس

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

منوعات

شاهد كيف استقبل الشارع اللبناني فرقة &#34;مياس&#34; بعد نجاحها المبهر

شاهد كيف استقبل الشارع اللبناني فرقة "مياس" بعد نجاحها المبهر

شاهد: تامر حسني يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد: تامر حسني يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد كيف رد أشرف زكي على مروجي شائعات وفاة بعض الفنانين

شاهد كيف رد أشرف زكي على مروجي شائعات وفاة بعض الفنانين

شاهد: أحدث ظهور لعادل إمام بعد انتشار شائعة وفاته

شاهد: أحدث ظهور لعادل إمام بعد انتشار شائعة وفاته

شاهد: محمد هنيدي يلفت أنظار متابعيه بعد قيامه بلفتة إنسانية ضخمة

شاهد: محمد هنيدي يلفت أنظار متابعيه بعد قيامه بلفتة إنسانية ضخمة

بعد انفصال ليوم.. شاهد كيف فاجأ رامي جمال جمهوره بعودته لزوجته

بعد انفصال ليوم.. شاهد كيف فاجأ رامي جمال جمهوره بعودته لزوجته

شاهد كيف رد هاني شاكر على الفتاة التي احتضنته وقبلته أمام زوجته

شاهد كيف رد هاني شاكر على الفتاة التي احتضنته وقبلته أمام زوجته

شاهد: نادين نسيب نجيم تشوق جمهروها للجزء الثاني من مسلسل &#34;زهرة&#34;

شاهد: نادين نسيب نجيم تشوق جمهروها للجزء الثاني من مسلسل "زهرة"

شاهد: لقطات حزينة ومؤثرة من جنازة زوجة خالد زكي

شاهد: لقطات حزينة ومؤثرة من جنازة زوجة خالد زكي

شاهد: حلمي بكر يكشف تفاصيل صادمة عن موت عبد الحليم حافظ

شاهد: حلمي بكر يكشف تفاصيل صادمة عن موت عبد الحليم حافظ

عربي

السودان : ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 136

السودان : ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 136

رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية

رسالة قطرية للسعودية بشأن العلاقات الثنائية

على هامش اجتماع الأمم المتحدة.. محادثات لعقد لقاء بين لبيد والعاهل الأردني

على هامش اجتماع الأمم المتحدة.. محادثات لعقد لقاء بين لبيد والعاهل الأردني

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة

وزير الخارجية الأردني: الدعم الأمريكي غير مشروط وقابل للزيادة