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دولي

إصابة شخص برصاص الاحتلال على الحدود السورية

إصابة شخص برصاص الاحتلال على الحدود السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شخص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الاثنين، إثر استهدافه ومجموعة من الأشخاص بزعم اقترابهم من الشريط الحدودي الفاصل من الجانب المحرر في الجولان السوري و"إلقاء أجساما مجهولة" باتجاه الجانب المحتل.

وزعم جيش الاحتلال أنه رصد "إلقاء أربعة مشتبه بهم لأجسام مجهولة في منطقة السياج الحدودي مع سورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل وقت قصير".

وأضاف "عبرت قوات من الجيش السياج الحدودي ونفذت عملية اعتقال مشتبه به، تضمنت إطلاق النار على الجزء السفلي من جسد أحد المشتبه بهم".

وأعلن أنه "نتيجة لإطلاق النار أصيب أحد المشتبه بهم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

 

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