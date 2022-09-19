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السودان : ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 136

السودان : ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 136
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم المجلس السوداني للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، أن عدد ضحايا الفيضانات في السودان ارتفع إلى 136 شخصا، إضافة إلى دمار عشرات الآلاف من المنازل.

وأفاد المتحدث بأن معظم الضحايا لقوا حتفهم بالغرق أو جراء انهيار منازلهم أو صعقهم بالكهرباء، حسب ما ذكرموقع (سبوتنيك).

يشار إلى أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في محافظة شمال كردفان وسط البلاد، وبحسب السلطات السودانية، فقد أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 120 ألف منزل، منها 54 ألفًا دمرت بالكامل.

وعادة ما تهطل الأمطار الغزيرة في السودان بين أيار/ مايو   تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يؤدي إلى فيضانات شديدة، مما يلحق الضرر بالبنية التحتية والمحاصيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في أغسطس/ آب، إن أكثر من 136 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات، مضيفا أن ما مجموعه نحو 314500 مواطن سوداني عانوا من عواقب الفيضانات في عام 2021 خلال موسم الأمطار.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الانهيارات الطينية والفيضانات قد تجبر 460 ألف شخص في السودان على مغادرة منازلهم في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ سنوات.

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