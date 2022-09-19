شاهد: وحدة "الموانئ البحرية" تنفذ المرحلة الأولى من تدعيم كاسر الأمواج بميناء غزة

رام الله - دنيا الوطننفذت وحدة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، بغزة، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبإشراف الإدارة العامة للطرق والمشاريع، المرحلة الأولى من تدعيم اللسان الغربي لميناء غزة البحري وذلك استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.وقال فضل حمودة، نائب مدير عام وحدة الموانئ البحري، أنه تم تدعيم اللسان الغربي بـ 65 رجل غراب من الإسمنت المقوى ذو المواصفات العالية والتي أشرف عليها مهندسين من الوزارة.وأكد حمودة، أن "اللسان الغربي لميناء غزة البحري يعاني من خطر الانجراف والتآكل بشكل مستمر بفعل عوامل الجو مما يؤثر على المرفأ بشكل عام وقوارب الصيد بشكل خاص".وأضاف حمودة: إن "هذا المشروع جاء بناءً على توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي والذي خصصت مبلغ 350 ألف دولار لتدعيم كاسر الأمواج وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه".وفي نفس السياق، ناشد حمودة المؤسسات الدولية للمساهمة في حماية الميناء وتطويرها لخدمة قطاعي الصيد والمصطافين من خلال تقديم الدعم المالي اللازم في سبيل تطوير ميناء غزة البحري.الجدير بالذكر أن مشروع تدعيم اللسان الغربي يأتي ضمن الخطة السنوية لوحدة الموانئ البحرية بتوجيهات من وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ.