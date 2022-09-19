دولي

غانتس يبحث مع وزير خارجية الإمارات قضايا مشتركة في تل أبيب

غانتس يبحث مع وزير خارجية الإمارات قضايا مشتركة في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، أمس الأحد، مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، السياسة الإقليمية والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، في مقر سفارة أبوظبي بمدينة تل أبيب، بحسب وكالة (الأناضول).

وفي تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، قال غانتس: "في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية (تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات)، كان من دواعي سروري الاجتماع مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد".

وأضاف: "تركزت مناقشتنا على السياسة الإقليمية والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع غانتس: "جددت التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتطورات على الساحة الفلسطينية".

والأربعاء، بدأ وزير الخارجية الإماراتي، زيارة رسمية تستمر عدة أيام لإسرائيل على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وصادف الخميس، الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان الوزير الإماراتي التقى، الخميس، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومن ثم رئيس الوزراء يائير لبيد، قبل أن ينظم حفلا بمقر السفارة الإماراتية في تل أبيب بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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