جيش الاحتلال: إطلاق نار تجاه موقع عسكري ومركبة مستوطنين قرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أنه اعتقل 14 مواطناً فلسطينياً من عدة مناطق في الضفة الغربية خلال الليلة الماضية.وقال الناطق باسم الجيش إنه تم اعتقال الليلة الماضية 14 فلسطينيا من أنحاء الضفة، كما تم مصادرة أسلحة وذخيرة.وأضاف أنه وخلال الليل تعرض موقع عسكري قرب نابلس لإطلاق نار دون إصابات، كما تعرضت مركبة مستوطن لإطلاق نار في حوارة دون إصاباتيشار إلى أن جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات يومية في مختلف محافظات الضفة ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم "كسر الأمواج".