قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت عددًا من المواطنين في محافظات الشفة الغربية.ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطنا بينهم طفل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مازن جرادات من بلدة سعير، ومحمود أيمن وراسنة من بلدة الشيوخ، ومحمد باسم خميس (17 عاما) من بلدة بيت امر، وأحمد ومحمود أبو داود من مدينة الخليل، وحمزة عمر محيسن (14 عاما)، وعلاء بسام ابو لبن (15 عاما)، وحمزة عيسى ابو عريش (14 عاما)، ومحمد محمود محيسن (14 عاما) من مخيم العروب.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية زويدين شرق يطا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: إبراهيم سلامة كعابنة (37 عاما)، وشقيقه يحيى (34 عاما)، والطفل جمال ابراهيم كعابنة (16 عاما).وأشارت إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عمار عيسى قفيشة (34 عاما)، ومحمد وليد الجعبري من مدينة الخليل، اثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب باقة الشرقية شمال الضفة الغربية.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من قرية المغير، شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير واعتقلت الشابين فارس أحمد نعسان (20 عاما)، وأنس زكي أبو عليا (20 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.