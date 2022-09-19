إعادة تسمية "أستانا" كعاصمة لكازخستان

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس كازاخستان عن إعادة تسمية عاصمة البلاد من "نور سلطان" إلى "أستانا" اليوم الاثنين، وبشكل رسمي.ووقع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، يوم السبت الماضي مرسوما بإعادة تسمية مدينة نور سلطان، عاصمة جمهورية كازاخستان، إلى مدينة أستانا.ونشرت الصحافة الرسمية اليوم الاثنين القانون بشأن التعديلات والإضافات على الدستور، وقعه أيضا الرئيس توكايف في 17 سبتمبر ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم نشره الرسمي الأول، وينص أحد التعديلات أيضا على أن عاصمة كازاخستان هي مدينة أستانا.يشار إلى أن اسم عاصمة كازاخستان كان قد تغير من أستانا إلى نور سلطان في مارس 2019 بعد تنحي الرئيس السابق نور سلطان نزاربايف من منصب الرئيس، وكان قد قاد البلاد لما يقرب من 30 عاما.