شؤون فلسطينية

قيادي في حماس يوضّح لـ"دنيا الوطن" أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في الجزائر

قيادي في حماس يوضّح لـ"دنيا الوطن" أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في الجزائر
زيارة وفد من حركة حماس إلى الجزائر
خاص دنيا الوطن
كشف علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة (حماس)، الملفات التي سيبحثها وفد المكتب السياسي للحركة المتواجد في الجزائر.

وقال بركة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن أبرز ما سيتم مناقشته "ملف الأوضاع في فلسطين المحتلة في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وتابع: "وسيتم بحث ملف الحوار الوطني من أجل ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وكذلك زيارة الوفد ستكون من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين حركة حماس والجزائر".

وقد وصل مساء أمس الأحد، 18 أيلول/ سبتمبر 2022 وفد قيادة حركة (حماس) إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت "حماس" في بيان لها، إن وفدها وصل إلى الجزائر لاستئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز العلاقة بين الجانبين واستعراض تطورات القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.

ويضم الوفد أعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وماهر صلاح، وحسام بدران، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

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