الاحتلال يهدم ثلاثة منازل غرب أريحا

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 3 منازل في التجمع البدوي (عرب الرشايدة) الواقع شمال غرب أريحا.وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل تعود للمواطنين: محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات، عند الساعة الخامسة فجرا.وأضاف مليحات أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الكعابنة في ساعات الصباح الأولى ، وشرعت في أعمال الهدم والدمار.ودعا مليحات الحكومة والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن تلك التجمعات المهمشة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لترسيخ وجودهم في الأرض .