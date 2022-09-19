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شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل غرب أريحا

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل غرب أريحا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 3 منازل في التجمع البدوي (عرب الرشايدة) الواقع شمال غرب أريحا.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل تعود للمواطنين: محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات، عند الساعة الخامسة فجرا.

وأضاف مليحات أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الكعابنة في ساعات الصباح الأولى ، وشرعت في أعمال الهدم والدمار.

ودعا مليحات الحكومة والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن تلك التجمعات المهمشة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لترسيخ وجودهم في الأرض .

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